Кристиан Клавье
Christian Clavier
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 6 мая 1952 г. (73 года)
Биография
Кристиан Клавье — актер, сценарист, продюсер и режиссер. Родился в Париже 6 мая 1952 года. Кристиан Жан-Мари Клавье — так звучит полное имя актера — поступил в Парижский институт политики, по окончании которого должен был получить специальность политолога. Однако два года спустя поменял планы: увлекся актерским ремеслом и вместе с друзьями по институту начал выступать в кафе-театрах, где молодые люди давали различные представления, в основном комедийного плана. Будущий комик решил не полагаться на природный дар и обучиться актерскому мастерству у профессионалов. Для этого он поступил в театр Циллы Челтон и даже попробовал себя в роли Гамлета. Кристиан Клавье дебютировал в кино в 21 год в комедии «Год 01», но настоящий успех пришел к актеру пару десятилетий спустя. В 1993 году на экраны вышли два фильма, в которых актер исполнил главные роли: «Жажда золота» и «Пришельцы». Они получили высокие оценки зрителей. Обе картины продемонстрировали широкой публике комедийный талант актера, и с тех пор он выступает практически в одном амплуа. Среди других известных работ в биографии Клавье — Астерикс в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и его продолжениях, роли в картинах «Между ангелом и бесом», «Безумная свадьба», «Корсиканец».
Фильмография
Актёр
- 8.2
Неувольняемый2022, 81 мин
- 7.5
Шоу на краю света2019, 88 минБесплатно
- 9.3
Астерикс и тайное зелье2018, 81 мин
- 8.8
Корсиканец2004, 89 мин
- 9.3
Пришельцы в Америке2001, 84 мин
- 9.2
Пришельцы 2: Коридоры времени1998, 112 мин
- 9.0
Между ангелом и бесом1995, 107 мин
- 9.3
Пришельцы1993, 102 мин
- 8.4
Операция «Тушенка»1990, 101 мин