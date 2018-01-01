Биография

Кристиан Клавье — актер, сценарист, продюсер и режиссер. Родился в Париже 6 мая 1952 года. Кристиан Жан-Мари Клавье — так звучит полное имя актера — поступил в Парижский институт политики, по окончании которого должен был получить специальность политолога. Однако два года спустя поменял планы: увлекся актерским ремеслом и вместе с друзьями по институту начал выступать в кафе-театрах, где молодые люди давали различные представления, в основном комедийного плана. Будущий комик решил не полагаться на природный дар и обучиться актерскому мастерству у профессионалов. Для этого он поступил в театр Циллы Челтон и даже попробовал себя в роли Гамлета. Кристиан Клавье дебютировал в кино в 21 год в комедии «Год 01», но настоящий успех пришел к актеру пару десятилетий спустя. В 1993 году на экраны вышли два фильма, в которых актер исполнил главные роли: «Жажда золота» и «Пришельцы». Они получили высокие оценки зрителей. Обе картины продемонстрировали широкой публике комедийный талант актера, и с тех пор он выступает практически в одном амплуа. Среди других известных работ в биографии Клавье — Астерикс в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и его продолжениях, роли в картинах «Между ангелом и бесом», «Безумная свадьба», «Корсиканец».