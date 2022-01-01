Неувольняемый (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Социальная сатира о чиновнике, который изо всех сил старается сохранить свою непыльную работу, от известного французского комика Жерома Командера. Воспитанный в семье госслужащего Венсан еще в детстве уяснил, где нужно работать, чтобы практически ничего не делать, но иметь хорошую зарплату, льготы и почет. Он обожает свою должность в службе лесных и водных хозяйств, но однажды счастью чиновника приходит конец. Из-за трудовой реформы Венсан попадает под сокращение, но решает вступить в схватку с законодательством, чтобы не допустить увольнения. Тогда начальница переводит Венсана в заснеженную Гренландию, рассчитывая, что из-за суровых условий он уволится по собственному желанию.



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