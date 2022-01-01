Неувольняемый (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Социальная сатира о чиновнике, который изо всех сил старается сохранить свою непыльную работу, от известного французского комика Жерома Командера. Воспитанный в семье госслужащего Венсан еще в детстве уяснил, где нужно работать, чтобы практически ничего не делать, но иметь хорошую зарплату, льготы и почет. Он обожает свою должность в службе лесных и водных хозяйств, но однажды счастью чиновника приходит конец. Из-за трудовой реформы Венсан попадает под сокращение, но решает вступить в схватку с законодательством, чтобы не допустить увольнения. Тогда начальница переводит Венсана в заснеженную Гренландию, рассчитывая, что из-за суровых условий он уволится по собственному желанию.
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Информация
Рейтинг
- ЖКРежиссёр
Жером
Коммандёр
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- ЛДАктриса
Летиция
Дош
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Жерар
Дармон
- ВЛАктриса
Валери
Лемерсье
- МКАктёр
Майкл
Клэр
- МБАктёр
Малик
Бенталья
- НКАктриса
Николь
Кальфан
- Актёр
Жерар
Депардье
- ПААктриса
Паскаль
Арбийо
- ЖКСценарист
Жером
Коммандёр
- КДСценарист
Кекко
Дзалоне
- ДНСценарист
Дженнаро
Нунцианте
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ЖЭМонтажёр
Жан-Франсуа
Эли
- ИКОператор
Ив
Кап
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман