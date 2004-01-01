Корсиканец (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Французская комедия с Жаном Рено и Кристианом Клавье о частном детективе, который должен найти корсиканского революционера и вручить ему документы о наследстве.



Однажды Джек Палмер, детектив и ловелас, получает, на первый взгляд, самое простое задание. К нему обращается ад�вокат с просьбой передать документы о наследстве корсиканцу Анжу Леони. Этот неуловимый бунтарь сумел объединить множество революционных организаций на острове и скрыться, так что теперь полиция не может его найти. Палмер берется за работу и с радостью отправляется на Корсику. Но задача выследить Леони оказывается гораздо сложнее и опаснее, чем казалась. Палмера ожидают коварные террористы, захватывающие погони и роковые женщины.



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