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Корсиканец

Корсиканец (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.82004, L' Enquête corse
Боевики89 мин16+
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Сюжет

Французская комедия с Жаном Рено и Кристианом Клавье о частном детективе, который должен найти корсиканского революционера и вручить ему документы о наследстве.

Однажды Джек Палмер, детектив и ловелас, получает, на первый взгляд, самое простое задание. К нему обращается адвокат с просьбой передать документы о наследстве корсиканцу Анжу Леони. Этот неуловимый бунтарь сумел объединить множество революционных организаций на острове и скрыться, так что теперь полиция не может его найти. Палмер берется за работу и с радостью отправляется на Корсику. Но задача выследить Леони оказывается гораздо сложнее и опаснее, чем казалась. Палмера ожидают коварные террористы, захватывающие погони и роковые женщины.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корсиканец»

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