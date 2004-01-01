Корсиканец (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Французская комедия с Жаном Рено и Кристианом Клавье о частном детективе, который должен найти корсиканского революционера и вручить ему документы о наследстве.
Однажды Джек Палмер, детектив и ловелас, получает, на первый взгляд, самое простое задание. К нему обращается ад�вокат с просьбой передать документы о наследстве корсиканцу Анжу Леони. Этот неуловимый бунтарь сумел объединить множество революционных организаций на острове и скрыться, так что теперь полиция не может его найти. Палмер берется за работу и с радостью отправляется на Корсику. Но задача выследить Леони оказывается гораздо сложнее и опаснее, чем казалась. Палмера ожидают коварные террористы, захватывающие погони и роковые женщины.
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Информация
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
- АБРежисс�ёр
Ален
Берберян
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Жан
Рено
- КМАктриса
Катерина
Мурино
- ДФАктёр
Дидье
Фламан
- ПСАктёр
Пьер
Саласка
- ЭФАктёр
Эрик
Фратичелли
- АМАктёр
Ален
Маратрат
- ФОАктёр
Франсуа
Орсони
- НМАктёр
Натанаэль
Маини
- АДАктёр
Альбер
Дрэ
- Сценарист
Кристиан
Клавье
- МДСценарист
Мишель
Делгадо
- ПСценарист
Петильон
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- ПЖОператор
Паскаль
Жаннесо
- АДКомпозитор
Александр
Деспла