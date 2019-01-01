Шоу на краю света (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Четверо героев реалити-шоу решают сбежать из деревни африканского племени, где запланированы съемки. Живописная и веселая комедия с участием звезд французского кино.
Участники нового сезона телешоу «Сафари со звездами» переживают не самые лучшие времена: популярность падает, гонорары снижаются, настало время идти на отчаянные меры. Поэтому от предложения продюсера Лео Поли отправиться в Африку ради увеселения публики чрезвычайно сложно отказаться. Так ведущий, стендапер, футболист и звезда ветеринарной телепередачи летят в деревню загадочных туземцев из племени малави, где им нужно несколько недель прожить под наблюдением камер. Героям сложно найти общий язык, а постоянный страх быть съеденными ведет к напряженным отношениям с местными. Все четверо путешественников только и мечтают сбежать назад к цивилизации.
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Информация
Рейтинг
- ДЮРежиссёр
Джеймс
Ют
- Актёр
Кристиан
Клавье
- МЮАктёр
Микаэль
Юн
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- СТАктриса
Сильви
Тестю
- Актёр
Паскаль
Эльбе
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- БДАктёр
Басс
Дем
- КЖАктриса
Камилла
Жапи
- ДЮСценарист
Джеймс
Ют
- МЮСценарист
Микаэль
Юн
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- МдПродюсер
Мари
де Сениваль
- ФДПродюсер
Фредерик
Донекуан
- СГПродюсер
Сильвен
Голдберг
- ДМХудожница
Джули
Марто
- БККомпозитор
Бруно
Куле