Шоу на краю света (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четверо героев реалити-шоу решают сбежать из деревни африканского племени, где запланированы съемки. Живописная и веселая комедия с участием звезд французского кино.



Участники нового сезона телешоу «Сафари со звездами» переживают не самые лучшие времена: популярность падает, гонорары снижаются, настало время идти на отчаянные меры. Поэтому от предложения продюсера Лео Поли отправиться в Африку ради увеселения публики чрезвычайно сложно отказаться. Так ведущий, стендапер, футболист и звезда ветеринарной телепередачи летят в деревню загадочных туземцев из племени малави, где им нужно несколько недель прожить под наблюдением камер. Героям сложно найти общий язык, а постоянный страх быть съеденными ведет к напряженным отношениям с местными. Все четверо путешественников только и мечтают сбежать назад к цивилизации.



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