8.41990, L'opération Corned Beef
Боевики, Мелодрамы101 мин16+
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Операция «Тушенка» (фильм, 1990) смотреть онлайн
Сюжет
Капитан французской разведки Филипп Булье должен пресечь канал поставки оружия из Франции торговцу оружием полковнику Заграсу. Для этого в кольцо секретаря консула, связанного с полковником, устанавливается средство подслушивания. Но секретарь собирается вместе с мужем в отпуск, то есть прерывает наблюдения. Для того, чтобы сорвать отпуск, для компрометации мужа к нему в постель «внедряется» девушка-сотрудник спецслужб, которая оказывается девушкой самого капитана.
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Информация
Ре�йтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЖПРежиссёр
Жан-Мари
Пуаре
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Жан
Рено
- ИРАктриса
Изабель
Рено
- ВЛАктриса
Валери
Лемерсье
- ЖФАктёр
Жак
Франсуа
- МРАктриса
Мирей
Рюфель
- МДАктёр
Марк
Де Йонге
- ЖДАктёр
Жак
Дакмин
- ЖСАктёр
Жак
Серей
- ЖКАктёр
Жан-Мари
Корниль
- Сценарист
Кристиан
Клавье
- ЖПСценарист
Жан-Мари
Пуаре
- АТПродюсер
Ален
Терзян
- ККМонтажёр
Катрин
Кельбер
- ЭЛКомпозитор
Эрик
Леви