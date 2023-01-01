Операция «Тушенка»
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Операция «Тушенка»
8.41990, L'opération Corned Beef
Боевики, Мелодрамы101 мин16+
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Операция «Тушенка» (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Капитан французской разведки Филипп Булье должен пресечь канал поставки оружия из Франции торговцу оружием полковнику Заграсу. Для этого в кольцо секретаря консула, связанного с полковником, устанавливается средство подслушивания. Но секретарь собирается вместе с мужем в отпуск, то есть прерывает наблюдения. Для того, чтобы сорвать отпуск, для компрометации мужа к нему в постель «внедряется» девушка-сотрудник спецслужб, которая оказывается девушкой самого капитана.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb