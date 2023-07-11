Пришельцы в Америке (фильм, 2001) смотреть онлайн

Жан Рено и Кристиан Клавье в голливудском ремейке знаменитой французской фэнтези-комедии о графе и его слуге, которые переносятся из Средних веков в современность. Англия, XII век. Граф Тибо де Мальфет готовится к свадьбе с принцессой Розалиндой. На праздничном пире де Мальфет случайно выпивает зелье, предназначавшееся для его невесты. Под его воздействием он принимает принцессу за жуткого монстра и убивает ее. Теперь де Мальфету грозит смертная казнь, и его слуга Андре просит помощи у колдуна. Тот дает им зелье, которое должно отправить де Мальфета и Андре назад во времени, но старик ошибается, и граф со слугой попадают в Чикаго XXI века. От неминуемого ареста их спасает работница местного музея Джулия, как две капли воды похожая на Розалинду. Она принимает графа за своего французского кузена и пытается ему помочь, тогда как де Мальфет и Андре стремятся вернуться в свое время. Следите за удивительными приключениями средневековых французов в современном мире на Wink, где фильм «Пришельцы в Америке» 2001 года можно смотреть в хорошем качестве онлайн.

