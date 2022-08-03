Астерикс и тайное зелье (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Astérix: Le secret de la potion magique
Мультфильм, Фэнтези81 мин6+
О фильме
Главное могущество галлов кроется вовсе не в высоком военном искусстве. Кельтское племя продолжает противостоять римлянам благодаря чудотворному магическому зелью. Секрет этого снадобья хранится в строгом секрете. Единственный кто умеет его готовить — почтенный друид Панорамикс. Сотни врагов пытались заполучить у него рецепт зелья. Ему угрожали, пытались подкупить, но старейшина оставался верен своим идеалам. Он никогда бы не предал свой народ.
СтранаФранция
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Астье
- ЛКРежиссёр
Луи
Клиши
- Актёр
Кристиан
Клавье
- ГБАктёр
Гийом
Бриа
- Актёр
Алекс
Лютц
- АААктёр
Александр
Астье
- ЭСАктёр
Эли
Семун
- ДМАктёр
Даниэль
Месгиш
- БААктёр
Бернар
Алан
- ФМАктёр
Франсуа
Морель
- ЛААктёр
Лионель
Астье
- ФФАктриса
Флоренс
Форести
- РГСценарист
Рене
Госинни
- АЮСценарист
Альбер
Юдерзо
- ЛКСценарист
Луи
Клиши
- ААСценарист
Александр
Астье
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ОЗАктёр дубляжа
Олег
Зима
- ДДОператор
Дэвид
Дулак
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби