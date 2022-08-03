Астерикс и тайное зелье (фильм, 2018) смотреть онлайн

Главное могущество галлов кроется вовсе не в высоком военном искусстве. Кельтское племя продолжает противостоять римлянам благодаря чудотворному магическому зелью. Секрет этого снадобья хранится в строгом секрете. Единственный кто умеет его готовить — почтенный друид Панорамикс. Сотни врагов пытались заполучить у него рецепт зелья. Ему угрожали, пытались подкупить, но старейшина оставался верен своим идеалам. Он никогда бы не предал свой народ.

