Биография

Александр Астье – актер, сценарист, режиссер, композитор. Родился в 1974 году. Вырос в актерской семье. Искусство композиции изучал в консерватории и – вместе с актерским ремеслом – в школе музыки в Париже. Кинематографическую карьеру начал в 2001 году. Первые роли Астье исполнил в короткометражках и на сцене театра в Лионе, где ставилась остросюжетная пьеса «День пшеницы». В 2002 он поставил 14-минутный фильм «День гнева», который стал предтечей юмористического сериала «Каамелотт» – главного творения сценариста и режиссера. Показ «Каамелотта» по телевидению начался в 2005 году. Первоначальные выпуски были очень короткими. Приходилось изыскивать все возможности, чтобы рассмешить зрителя. В сериале Астье играл главную роль, а заодно отвечал за все – от текста и музыки до кастинга и режиссуры. «Каамелотт» шел до 2010 года и впоследствии был признан лучшим юмористическим проектом французского телевидения. Помимо того, артист снимался в кино, сочинял музыку, работал в озвучивании, писал сценарии для мультфильмов, а 2012 году издал книгу «Дэвид и миссис Хансен». Между делом стал отцом семерых детей, из которых четверо уже снимаются вместе с папой...