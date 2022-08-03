Астерикс и его лучший друг Обеликс продолжают свою многолетнюю борьбу с Цезарем, который хочет наконец-то расправиться с неукротимыми галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает построить новый Рим — Землю Богов. В галльской деревне хаос и смятение. Но Астерикс и Обеликс не сдаются!

