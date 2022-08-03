Астерикс: Земля Богов
Wink
Детям
Астерикс: Земля Богов

Фильм Астерикс: Земля богов (2014)

9.32014, Astérix: Le domaine des dieux
Мультфильм, Приключения82 мин6+

О фильме

Астерикс и его лучший друг Обеликс продолжают свою многолетнюю борьбу с Цезарем, который хочет наконец-то расправиться с неукротимыми галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает построить новый Рим — Землю Богов. В галльской деревне хаос и смятение. Но Астерикс и Обеликс не сдаются!

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астерикс: Земля Богов»