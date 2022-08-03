Фильм Астерикс: Земля богов (2014)
9.32014, Astérix: Le domaine des dieux
Мультфильм, Приключения82 мин6+
О фильме
Астерикс и его лучший друг Обеликс продолжают свою многолетнюю борьбу с Цезарем, который хочет наконец-то расправиться с неукротимыми галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает построить новый Рим — Землю Богов. В галльской деревне хаос и смятение. Но Астерикс и Обеликс не сдаются!
СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛКРежиссёр
Луи
Клиши
- ААРежиссёр
Александр
Астье
- РКАктёр
Роже
Карель
- ЛДАктёр
Лоран
Дойч
- Актёр
Лоран
Лафитт
- АААктёр
Александр
Астье
- Актёр
Ален
Шаба
- ЭСАктёр
Эли
Семун
- ЖНАктриса
Жеральдин
Накаш
- АдАктёр
Артюс
де Пенгерн
- ЛААктёр
Лионель
Астье
- ФМАктёр
Франсуа
Морель
- РГСценарист
Рене
Госинни
- АЮСценарист
Альбер
Юдерзо
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби