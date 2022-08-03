Последний день Земли
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Последний день Земли

Последний день Земли (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.72020, Le dernier voyage
Фантастика, Приключения83 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний день Земли»