Последний день Земли (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.72020, Le dernier voyage
Фантастика, Приключения83 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…
СтранаБельгия, Франция
ЖанрФантастика, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РКРежиссёр
Ромен
Киро
- ЮБАктёр
Юго
Бекер
- Актёр
Жан
Рено
- ПААктёр
Поль
Ами
- ЛУАктриса
Лиа
Уссади-Лессер
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- БЛАктёр
Брюно
Лоше
- ЭГАктриса
Эмили
Гавуа-Кан
- ЖКАктёр
Жан-Люк
Кушар
- ДГАктёр
Дариус
Гарривье
- ЖБАктёр
Жан-Батист
Блан
- ЛТСценарист
Лорен
Тернер
- РКСценарист
Ромен
Киро
- ХЭПродюсер
Хичам
Эль Горфи
- ЖЛПродюсер
Жером
Латер
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- РКМонтажёр
Ромен
Киро