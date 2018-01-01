Wink
Последний день Земли
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний день Земли»

Режиссёры

Ромен Киро

Romain Quirot
Режиссёр

Актёры

Юго Бекер

Hugo Becker
АктёрPaul W.R
Жан Рено

Jean Reno
АктёрHenri W.R
Поль Ами

Paul Hamy
АктёрEliott W.R
Лиа Уссади-Лессер

Lya Oussadit-Lessert
АктрисаElma
Филипп Катрин

Philippe Katerine
АктёрAnimateur TV / Radio
Брюно Лоше

Bruno Lochet
АктёрCésar
Эмили Гавуа-Кан

Emilie Gavois-Kahn
АктрисаSimone
Жан-Люк Кушар

Jean-Luc Couchard
АктёрLe type louche
Дариус Гарривье

Darius Garrivier
АктёрPaul W.R enfant
Жан-Батист Блан

Jean-Baptiste Blanc
АктёрEliott W.R enfant

Сценаристы

Лорен Тернер

Laurent Turner
Сценарист
Ромен Киро

Romain Quirot
Сценарист

Продюсеры

Хичам Эль Горфи

Hicham El Ghorfi
Продюсер
Жером Латер

Jérôme Lateur
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Арзин

Актёр дубляжа
Дина Бобылёва

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Ромен Киро

Romain Quirot
Монтажёр