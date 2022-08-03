Подземка
Подземка
7.41985, Subway
Триллер98 мин18+
Подземка (фильм, 1985) смотреть онлайн

О фильме

Циник, вор и нарушитель общественного спокойствия Фред промышляет взломом сейфов и прочим криминалом. Однажды в его руки попадают документы, при помощи которых он получает возможность шантажировать загадочную красавицу Хелену. За документами тут же начинают охотиться их владельцы. Скрываясь от своих преследователей, герой прячется в метро, где знакомится со странной субкультурой живущих там людей, и где с ним происходят совершенно неожиданные истории.

Страна
Франция
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подземка»