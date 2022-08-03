Подземка (фильм, 1985) смотреть онлайн
О фильме
Циник, вор и нарушитель общественного спокойствия Фред промышляет взломом сейфов и прочим криминалом. Однажды в его руки попадают документы, при помощи которых он получает возможность шантажировать загадочную красавицу Хелену. За документами тут же начинают охотиться их владельцы. Скрываясь от своих преследователей, герой прячется в метро, где знакомится со странной субкультурой живущих там людей, и где с ним происходят совершенно неожиданные истории.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актриса
Изабель
Аджани
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- Актёр
Ришар
Боринже
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- ЖБАктёр
Жан
Буиз
- ЖБАктёр
Жан-Пьер
Бакри
- ЖЛАктёр
Жан-Клод
Лека
- ПЛАктёр
Пьер-Анж
Ле Пожам
- Актёр
Жан
Рено
- Сценарист
Люк
Бессон
- ПЖСценарист
Пьер
Жоливе
- АЛСценарист
Ален
Ле Анри
- Продюсер
Люк
Бессон
- ФРПродюсер
Франсуа
Ружьери
- ЛДПродюсер
Луи
Дюшен
- АТХудожник
Александр
Траунер
- МРХудожница
Мартина
Рапен
- КВОператор
Карло
Варини
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра