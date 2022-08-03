Подземка (фильм, 1985) смотреть онлайн

Циник, вор и нарушитель общественного спокойствия Фред промышляет взломом сейфов и прочим криминалом. Однажды в его руки попадают документы, при помощи которых он получает возможность шантажировать загадочную красавицу Хелену. За документами тут же начинают охотиться их владельцы. Скрываясь от своих преследователей, герой прячется в метро, где знакомится со странной субкультурой живущих там людей, и где с ним происходят совершенно неожиданные истории.

