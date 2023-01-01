Биография

Изабель Аджани — актриса, продюсер и режиссер. Обладательница пяти премий «Сезар» и двукратный лауреат премии Каннского кинофестиваля. Родилась в Париже 27 июня 1955 года. Детство провела в городе Женвилье, поэтому знает одновременно французский и немецкий языки. В 12 лет начала играть в любительском театре и уже через два года впервые появилась на экране — в фильме «Маленький угольщик». В возрасте 20 лет стала самой молодой номинанткой на «Оскар» и продержала этот статус в течение нескольких десятилетий. Также пробовала свои силы в музыке и в 1983 году записала альбом Pull Marine, заглавная песня которого стала хитом во Франции. Сегодня фильмография Изабель Аджани насчитывает более 90 работ, среди которых роли в комедиях «Мир принадлежит тебе», «Красотки в Париже», в драмах «Одержимая», «Королева Марго», «Камилла Клодель», в триллере Романа Полански «Жилец». Также принимала участие в создании короткометражной картины «Мы здесь работаем! Мы здесь живём! Мы останемся здесь!».