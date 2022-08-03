Мир принадлежит тебе
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Мир принадлежит тебе

Мир принадлежит тебе (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Le monde est à toi
Комедия, Криминал96 мин18+

О фильме

Франсуа 30 с небольшим, он живет с матерью, которая ворует в магазинах, а сам занимается мелкой наркоторговлей. Герой мечтает вырваться из криминальной среды, переехать в Тунис и продавать там мороженое. Но прежде чем порвать с прошлым, Франсуа нужно провернуть последнюю аферу в Париже.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир принадлежит тебе»