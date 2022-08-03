Франсуа 30 с небольшим, он живет с матерью, которая ворует в магазинах, а сам занимается мелкой наркоторговлей. Герой мечтает вырваться из криминальной среды, переехать в Тунис и продавать там мороженое. Но прежде чем порвать с прошлым, Франсуа нужно провернуть последнюю аферу в Париже.

