Мир принадлежит тебе (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Le monde est à toi
Комедия, Криминал96 мин18+
О фильме
Франсуа 30 с небольшим, он живет с матерью, которая ворует в магазинах, а сам занимается мелкой наркоторговлей. Герой мечтает вырваться из криминальной среды, переехать в Тунис и продавать там мороженое. Но прежде чем порвать с прошлым, Франсуа нужно провернуть последнюю аферу в Париже.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РГРежиссёр
Ромен
Гаврас
- КЛАктёр
Карим
Леклу
- Актриса
Изабель
Аджани
- Актёр
Венсан
Кассель
- УААктриса
Улайя
Амамра
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- ГРАктриса
Гэбби
Роуз
- СХАктёр
Софьян
Хаммес
- МААктёр
Мунир
Амамра
- КБСценарист
Карим
Букерша
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- РГСценарист
Ромен
Гаврас
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- КАХудожница
Клара
Альварес
- БВМонтажёр
Бенжамин
Вайль
- АШОператор
Андре
Шеметофф
- САКомпозитор
Себастьен
Акшот