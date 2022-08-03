Двое неудачников пытаются выбраться из тюрьмы. Французская криминальная комедия с культовым актерским дуэтом.



Руби промышляет воровством, но однажды его подставляют напарники. Из-за них погибает и его любимая, но награбленные деньги Руби все же успевает спрятать. Угодив за решетку, он знакомится с недотепой Квентином, который попался на грабеже. Новые приятели вместе придумывают грандиозный план побега, ведь на воле осталось столько нерешенных дел. Только вот Квентин — неудачник по жизни, который ни с чем не может справиться, не попав в передрягу. Руби не лучше: его резкий нрав может поставить план под угрозу в любую секунду. Однако друзья настроены на успех — им необходимо добраться до тайника Руби раньше, чем его бывшие подельники. Справятся ли двое воришек со своими недостатками ради свободы?



Классический комедийный экшен в исполнении Жана Рено и Жерара Депардье — смотреть фильм «Невезучие» 2003 года можно на портале Wink.

