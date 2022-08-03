Невезучие (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Двое неудачников пытаются выбраться из тюрьмы. Французская криминальная комедия с культовым актерским дуэтом.
Руби промышляет воровством, но однажды его подставляют напарники. Из-за них погибает и его любимая, но награбленные деньги Руби все же успевает спрятать. Угодив за решетку, он знакомится с недотепой Квентином, который попался на грабеже. Новые приятели вместе придумывают грандиозный план побега, ведь на воле осталось столько нерешенных дел. Только вот Квентин — неудачник по жизни, который ни с чем не может справиться, не попав в передрягу. Руби не лучше: его резкий нрав может поставить план под угрозу в любую секунду. Однако друзья настроены на успех — им необходимо добраться до тайника Руби раньше, чем его бывшие подельники. Справятся ли двое воришек со своими недостатками ради свободы?
Классический комедийный экшен в исполнении Жана Рено и Жерара Депардье — смотреть фильм «Невезучие» 2003 года можно на портале Wink.
Рейтинг
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Жан
Рено
- РБАктёр
Ришар
Берри
- Актёр
Андре
Дюссолье
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мало
- ЖНАктёр
Жан-Мишель
Нуари
- ЛГАктёр
Лоран
Гамелон
- ОРАктёр
Орельен
Рекуан
- ВМАктёр
Венсан
Москато
- ТОАктёр
Тикки
Ольгадо
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- СФСценарист
Серж
Фридман
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- ЖГПродюсер
Жерар
Готье
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- МПКомпозитор
Марко
Принц