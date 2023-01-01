Леон (Фильм, 1994)
Сюжет
Криминальный шедевр Люка Бессона об одинокой девочке-сироте, которая становится напарницей сурового киллера. В главных ролях Жан Рено и Натали Портман.
Профессиональный наемный убийца Леон живет в Нью-Йорке и работает �на итальянскую мафию. В свободное время он занимается гимнастикой и ухаживает за единственным домашним растением. Размеренная жизнь одинокого холостяка рушится после того, как мужчина становится невольным опекуном маленькой девочки по имени Матильда. Семья школьницы жестоко погибает из-за наркоторговцев, и она решает им отомстить. Для этого девочка просит киллера научить ее стрелять. Постепенно Леон и Матильда становятся близки, как отец и дочь.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Гари
Олдман
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- ПЭАктёр
Питер
Эппел
- УУАктёр
Уилли
Уан Блад
- ДКАктёр
Дон
Крич
- КААктёр
Кит
А. Гласко
- РСАктёр
Рэндольф
Скотт
- МБАктёр
Майкл
Бадалукко
- Сценарист
Люк
Бессон
- КБПродюсер
Клод
Бессон
- БГПродюсер
Бернард
Гренет
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра