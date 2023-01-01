Леон (Фильм, 1994)

Сюжет

Криминальный шедевр Люка Бессона об одинокой девочке-сироте, которая становится напарницей сурового киллера. В главных ролях Жан Рено и Натали Портман.



Профессиональный наемный убийца Леон живет в Нью-Йорке и работает �на итальянскую мафию. В свободное время он занимается гимнастикой и ухаживает за единственным домашним растением. Размеренная жизнь одинокого холостяка рушится после того, как мужчина становится невольным опекуном маленькой девочки по имени Матильда. Семья школьницы жестоко погибает из-за наркоторговцев, и она решает им отомстить. Для этого девочка просит киллера научить ее стрелять. Постепенно Леон и Матильда становятся близки, как отец и дочь.



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