Леон
Wink
Фильмы
Леон
9.51994, Léon
Боевики, Триллеры124 мин18+
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Леон (Фильм, 1994)

Сюжет

Криминальный шедевр Люка Бессона об одинокой девочке-сироте, которая становится напарницей сурового киллера. В главных ролях Жан Рено и Натали Портман.

Профессиональный наемный убийца Леон живет в Нью-Йорке и работает на итальянскую мафию. В свободное время он занимается гимнастикой и ухаживает за единственным домашним растением. Размеренная жизнь одинокого холостяка рушится после того, как мужчина становится невольным опекуном маленькой девочки по имени Матильда. Семья школьницы жестоко погибает из-за наркоторговцев, и она решает им отомстить. Для этого девочка просит киллера научить ее стрелять. Постепенно Леон и Матильда становятся близки, как отец и дочь.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb