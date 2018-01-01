Wink
Фильмы
На гребне волны
Актёры и съёмочная группа фильма «На гребне волны»

Актёры и съёмочная группа фильма «На гребне волны»

Режиссёры

Кэтрин Бигелоу

Кэтрин Бигелоу

Kathryn Bigelow
Режиссёр

Актёры

Патрик Суэйзи

Патрик Суэйзи

Patrick Swayze
АктёрBodhi
Киану Ривз

Киану Ривз

Keanu Reeves
АктёрJohnny Utah
Гэри Бьюзи

Гэри Бьюзи

Gary Busey
АктёрPappas
Лори Петти

Лори Петти

Lori Petty
АктрисаTyler
Джон К. Макгинли

Джон К. Макгинли

John C. McGinley
АктёрBen Harp (в титрах: John McGinley)
Джеймс Легро

Джеймс Легро

James Le Gros
АктёрRoach
Джон Филбин

Джон Филбин

John Philbin
АктёрNathanial
Боджесси Кристофер

Боджесси Кристофер

Bojesse Christopher
АктёрGrommet
Джулиан Рейес

Джулиан Рейес

Julian Reyes
АктёрAlvarez
Дэниэл Бир

Дэниэл Бир

Daniel Beer
АктёрBabbit

Сценаристы

Рик Кинг

Рик Кинг

Rick King
Сценарист
В. Питер Айлифф

В. Питер Айлифф

W. Peter Iliff
Сценарист

Продюсеры

Питер Абрамс

Питер Абрамс

Peter Abrams
Продюсер
Роберт Л. Леви

Роберт Л. Леви

Robert L. Levy
Продюсер
Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон

James Cameron
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Паперный

Евгений Паперный

Актёр дубляжа
Владислав Пупков

Владислав Пупков

Актёр дубляжа
Виталий Дорошенко

Виталий Дорошенко

Актёр дубляжа
Людмила Логийко

Людмила Логийко

Актриса дубляжа

Художники

Линда Сфирис

Линда Сфирис

Linda Spheeris
Художница

Монтажёры

Ховард Э. Смит

Ховард Э. Смит

Howard E. Smith
Монтажёр

Операторы

Дональд Питермен

Дональд Питермен

Donald Peterman
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор