Биография

Лори Петти — американская актриса, режиссер и сценарист. Родилась в Теннесси 14 октября 1963 года. Лори окончила старшую школу в штате Айова, после чего перебралась в Небраску, где некоторое время подрабатывала графическим дизайнером. В 2007 году она выступила режиссером и сценаристом драмы «Дом покера». Актерская карьера Лори Петти стартовала в 1985 году, когда она снялась в сериалах «Все мои дети» и «Уравнитель». Известность ей подарила роль в триллере «На гребне волны», в котором актриса составила компанию Киану Ривзу и Патрику Суэйзи. В середине нулевых годов Петти снялась в двух американских телехитах: «Побег» и «Доктор Хаус». В 2016 году Лори сыграла в сериале по комиксам о Бэтмене «Готэм», а в 2021 году — в постапокалиптической драме «Станция одиннадцать».