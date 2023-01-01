Биография

Джон Войт — американский актер. Был удостоен премии «Оскар» и четырех премий «Золотой глобус». Родился в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, США, 29 декабря 1938 года. Полное имя — Джонатан Винсент Войт. Отец Анджелины Джоли. Джон вырос в семье профессионального гольфиста Элмера Войта и Барбары Кэмп. Получил среднее образование в католической школе архиепископа Степинаца в Уайт-Плейнсе, где впервые заинтересовался актерским мастерством. В 1960 году окончил Католический университет Америки в Вашингтоне по специальности «Изобразительное искусство». После этого переехал в Нью-Йорк и продолжил обучение в Neighborhood Playhouse, где учился у педагога Сэнфорда Мейснера. Джон Войт начал свою карьеру на сцене, выступая в театрах Нью-Йорка. Прорыв в его биографии произошел в 1969 году, когда он сыграл главную роль Джо Бака в фильме «Полуночный ковбой». Эта работа сделала его узнаваемым в Голливуде. Позднее Войт исполнил еще одну запоминающуюся роль — ветерана вьетнамской войны Люка Мартина в фильме «Возвращение домой». Среди других значимых работ актера — фильмы «Поезд-беглец» и «Анаконда». Войт продолжает активно сниматься — одной из его успешных ролей стала роль Микки Донована в фильме «Рэй Донован» 2022 года.