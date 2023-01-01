Биография

Майкл Манн – голливудский сценарист, продюсер и режиссер с неповторимым академическим стилем Лондонской школы кино. Лауреат Каннского фестиваля за ленту «Джанпури» о парижских восстаниях студентов 1968 года. Родился в Чикаго 5 февраля 1943 года. Круг интересов юноши в университете Висконсин был обширен – архитектура, философия, литература, история. Стать режиссером Майкл решил в 1960 году. Выбор профессии М. Манна определили фильмы Стэнли Кубрика. Семь лет учился режиссуре в Лондоне, снимал рекламные ролики и документальные киноленты. В 1971 году, возвратившись в США, работал над сериалами «Семнадцать дней в пути», «Старски и Хач» как сценарист и продюсер. Известность мастеру принесли киноленты «Вор» (1981), «Охотник на людей», первая лента про Ганнибала Лектера. Международное признание получила экранизация «Последнего из могикан» Фенимора Купера в 1992 году. Ленты «Схватка» (1995) и «Свой человек» (1999) с Аль Пачино в главной роли стали классикой психологической криминальной драмы. После были всемирно известные бестселлеры «Али» и «Хэнкок» с Уиллом Смитом. За ленту «Соучастник», из-за которой он отказался от работы в «Авиаторе», Майкл Манн был признан лучшим режиссером года в США.