Король рок-н-ролла
Wink
Фильмы
Король рок-н-ролла
8.82014, The Identical
Драмы102 мин18+

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Король рок-н-ролла (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Братья-близнецы неосознанно разделены при рождении один из них начинает карьеру рок-исполнителя. В погоне за своей мечтой и славой он находит любовь и боль, обретает успех и терпит неудачи и, в конце концов, раскрывает тайну о том, кто же он есть на самом деле.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король рок-н-ролла»

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