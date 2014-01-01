Король рок-н-ролла (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Братья-близнецы неосознанно разделены при рождении один из них начинает карьеру рок-исполнителя. В погоне за своей мечтой и славой он находит любовь и боль, обретает успех и терпит неудачи и, в конце концов, ра�скрывает тайну о том, кто же он есть на самом деле.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Дастин
Марселлино
- БРАктёр
Блэйк
Рэйн
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Сет
Грин
- Актёр
Джо
Пантольяно
- ЭКАктриса
Эрин
Коттрелл
- Актёр
Брайан
Джерати
- Актриса
Аманда
Крю
- УПАктёр
Уэйлон
Пэйн
- ДВАктёр
Дэнни
Вудберн
- УКСценарист
Уэйд
Камминс
- ХКСценарист
Ховард
Клауснер
- ХКПродюсер
Ховард
Клауснер
- МДПродюсер
Марк
Дж. Мэтис
- ДМПродюсер
Джо
МакДугалл
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт
- ЙМКомпозитор
Йочанан
Марселлино