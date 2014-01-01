Король рок-н-ролла (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Братья-близнецы неосознанно разделены при рождении один из них начинает карьеру рок-исполнителя. В погоне за своей мечтой и славой он находит любовь и боль, обретает успех и терпит неудачи и, в конце концов, ра�скрывает тайну о том, кто же он есть на самом деле.



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