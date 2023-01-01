Биография

Сет Грин — американский актер, продюсер, писатель и режиссер. Известен как соавтор и исполнительный продюсер фильма Adult Swim «Робоцып». Родился в Филадельфии 8 февраля 1974 года. Первые роли Грина в кино были в фильмах 1984 года «Миллиард для Бориса» и «Отель Нью-Хэмпшир». В 1987 году появился в кинокартинах «Любовь нельзя купить», «Эпоха радио», а в 1988 году — в кинолентах «Большой бизнес» и «Моя мачеха – инопланетянка». Фильмография Сета насчитывает более 150 проектов, наиболее известные из которых — ужасы «Оно», мультфильмы «Бэтмен будущего», «Гриффины», «Бэтмен будущего: Полнометражный фильм», «Стьюи Гриффин: Нерассказанная история», «Робоцып: Звездные войны», «Кавалькада мультипликационных комедий», «Робоцып: Звездные войны. Эпизод II», «Гриффины: Там, там, на темной стороне», «Робоцып: Звездные войны. Эпизод III», «Гриффины: Это ловушка», «Робоцып: Специально для DC Comics», «Робоцып: Специально для DC Comics II: Злодеи в раю», «Скрестив мечи», боевик «Крысиные бега», издевательский мультсериал «Робоцып», ремейк криминальной комедии «Ограбление по-итальянски», триллер «Клубная мания». В 2019 году Сет Грин в качестве сценариста и режиссера выпустил свой первый фильм «Мальчишник в Таиланде» с Брендой Сонг и Маколеем Калкиным в главных ролях. Снимался в клипе Fall Out Boy, озвучивал персонажей в видеоиграх Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, является соавтором комикса Freshmen, опубликованного Top Cow Productions.