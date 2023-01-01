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Фильмы
Король рок-н-ролла
Актёры и съёмочная группа фильма «Король рок-н-ролла»

Актёры и съёмочная группа фильма «Король рок-н-ролла»

Режиссёры

Дастин Марселлино

Дастин Марселлино

Dustin Marcellino
Режиссёр

Актёры

Блэйк Рэйн

Блэйк Рэйн

Blake Rayne
АктёрRyan Wade / Drexel Hemsley
Рэй Лиотта

Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрReece Wade
Эшли Джадд

Эшли Джадд

Ashley Judd
АктрисаLouise Wade
Сет Грин

Сет Грин

Seth Green
АктёрDino
Джо Пантольяно

Джо Пантольяно

Joe Pantoliano
АктёрAvi Hirshberg
Эрин Коттрелл

Эрин Коттрелл

Erin Cottrell
АктрисаJenny O'Brien
Брайан Джерати

Брайан Джерати

Brian Geraghty
АктёрWilliam Hemsley
Аманда Крю

Аманда Крю

Amanda Crew
АктрисаHelen Hemsley
Уэйлон Пэйн

Уэйлон Пэйн

Waylon Payne
АктёрTony Nash
Дэнни Вудберн

Дэнни Вудберн

Danny Woodburn
АктёрDamon

Сценаристы

Уэйд Камминс

Уэйд Камминс

Wade Cummins
Сценарист
Ховард Клауснер

Ховард Клауснер

Howard Klausner
Сценарист

Продюсеры

Ховард Клауснер

Ховард Клауснер

Howard Klausner
Продюсер
Марк Дж. Мэтис

Марк Дж. Мэтис

Mark G. Mathis
Продюсер
Джо МакДугалл

Джо МакДугалл

Joe McDougall
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Андрей Градов

Андрей Градов

Актёр дубляжа
Алиса Диянова

Алиса Диянова

Актриса дубляжа
Сергей Казаков

Сергей Казаков

Актёр дубляжа
Нана Саркисян

Нана Саркисян

Актриса дубляжа

Художники

Керин Вагнер

Керин Вагнер

Karyn Wagner
Художница

Монтажёры

Рик Шэйн

Рик Шэйн

Rick Shaine
Монтажёр

Операторы

Карл Вальтер Линденлауб

Карл Вальтер Линденлауб

Karl Walter Lindenlaub
Оператор

Композиторы

Клаус Бадельт

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Композитор
Йочанан Марселлино

Йочанан Марселлино

Yochanan Marcellino
Композитор