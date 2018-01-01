Биография

Джеймс Фрейн — британский актер театра и кино. Номинант Genie Award, лауреат Drama Desk Award. Родился в графстве Западный Йоркшир, Великобритания, 14 марта 1968 года. Джеймс Фрейн рос в многодетной семье. После школы были университет, а уже потом — мечта о карьере актера, переезд в Лондон и обучение этой специальности в известной ценителям театра Центральной школе сценической речи и драматического искусства. Уже во время учебы его пригласили сняться в кино. Это был фильм Ричарда Аттенборо «Страна теней», где Джеймс Фрейн снялся вместе с Энтони Хопкинсом и Деброй Уингер. В том же году у Джеймса был небольшой эпизод в сериале «Главный подозреваемый». И только через пару лет — одна из ведущих ролей в драме «Ничего личного» с Джоном Линчем и Майклом Гэмбоном. В картине «Распутин» Джеймс играет принца Феликса Юсупова. А за роль Густава в картине «Вкус солнечного света» он номинирован как лучший актер второго плана на премию «Джини». Фрейн — актер разноплановый. Снимается как в драмах и триллерах, так и в комедиях, исторических и приключенческих фильмах. В его фильмографии такие рейтинговые киноленты и сериалы, как: «Всё путем», «Империя», «Блудливая Калифорния», «Архитектор», «Спартак», «Граф Монте-Кристо», «Чем мы заняты в тени», «Готэм», «Обмани меня», «Менталист», «Тюдоры», «Адвокат дьявола», «Анатомия страсти». Это лишь некоторые работы актера. Джеймс Фрейн много снимается. Но также его можно увидеть и в постановках театров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. Фрейн — обладатель престижной в театральном мире награды Drama Desk Award за роль в спектакле по пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение домой».