Биография

Американский актер Роб Шнайдер известен благодаря ролям в комедиях. Фильмы с участием Шнайдера полюбились зрителям за их добродушный и немного абсурдный юмор. Рой Шнайдер начал карьеру в качестве стендап-комика. В 1988-1994 годах он работал в популярном телевизионном шоу «Субботним вечером в прямом эфире». В девяностые годы Шнайдер много снимался на телевидении и кино в ролях второго плана. 1999 год стал поворотным в карьере актера. На экраны вышла картина «Мужчина по вызову», имевшая большой коммерческий успех. После этого список фильмов Роба Шнайдера стал быстро расти. Он исполнил роли в таких картинах, как «Цыпочка», «50 первых поцелуев» и «Миллионер поневоле». Комик дружит с Адамом Сэндлером и часто появляется в его проектах. Шнайдер продолжает выступать в амплуа, которое принесло ему успех. Видя его имя на экране, зрители понимают, что в ближайшие два часа они будут много смеяться. О личной жизни Роба Шнайдера известно немногое. В браке с моделью Лондон Кинг у актера родилась дочь Эль, которая стала популярной певицей. Актер добился славы такого уровня, что его пародировали в сериале «Южный парк». Шнайдер отмечал, что воспринимает это как комплимент.