Актёры и съёмочная группа фильма «Киллер Джо»

Режиссёры

Уильям Фридкин

William Friedkin
Режиссёр

Актёры

Мэттью Макконахи

Matthew McConaughey
АктёрKiller Joe Cooper
Эмиль Хирш

Emile Hirsch
АктёрChris Smith
Джуно Темпл

Juno Temple
АктрисаDottie Smith
Томас Хейден Чёрч

Thomas Haden Church
АктёрAnsel Smith
Джина Гершон

Gina Gershon
АктрисаSharla Smith
Марк Маколей

Marc Macaulay
АктёрDigger Soames
Грэйлен Брайант Бэнкс

Gralen Bryant Banks
АктёрPizza Patron (в титрах: Graylen Banks)
Кэрол Саттон

Carol Sutton
АктрисаSaleslady
Дэнни Эппер

Danny Epper
АктёрG-Man
Джефф Галпин

Jeff Galpin
АктёрBiker Thug

Сценаристы

Трэйси Леттс

Tracy Letts
Сценарист

Продюсеры

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер
Скотт Эйнбиндер

Scott Einbinder
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Саминин

Актёр дубляжа
Андрей Фединчик

Актёр дубляжа
Марина Локтионова

Актриса дубляжа
Евгений Пашин

Актёр дубляжа
Ольга Радчук

Актриса дубляжа

Художники

Элис Бэйкер

Alice Baker
Художница

Монтажёры

Дэррин Наварро

Darrin Navarro
Монтажёр

Операторы

Калеб Дешанель

Caleb Deschanel
Оператор

Композиторы

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор