Биография

Дженнифер Энистон — актриса, кинорежиссер и продюсер. Обладательница «Золотого глобуса» и «Эмми». Родилась в Калифорнии 11 февраля 1969 года. По примеру отца Дженнифер решила посвятить себя киноиндустрии, поэтому начала ходить в школьный драматический кружок, а затем в 14 лет поступила в Школу исполнительского мастерства в Нью-Йорке. Спустя 2 года после окончания переехала в Лос-Анджелес к отцу, где он помог ей получить роль в массовке сериала, в котором снимался на тот момент. До настоящего успеха в кино Дженнифер успела поработать официанткой, курьером, продавала мороженое. После переезда в Голливуд она наняла агента в надежде получить долгожданную работу в кино. Кинодебютом Дженнифер Энистон стала роль Рейчел в сериале «Друзья», который снимался на протяжении десяти лет. Актриса наиболее известна по таким проектам, как комедии «Офисное пространство», «Развод по-американски», драмы «Хорошая девочка», «Марли и я», ироничная драмеди «Брюс Всемогущий», романтическая комедия «А вот и Полли», мрачный триллер «Цена измены», мелодрамы «Любовный менеджмент», «Любовь случается» и озорной ромком «Больше, чем друг».