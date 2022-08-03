Необыкновенная история на Рождество (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, The Man Who Invented Christmas
Драма, Комедия99 мин12+
О фильме
Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач — три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества и настоящие чудеса случаются!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Джонатан
Прайс
- МШАктёр
Марк
Шриер
- ПДАктёр
Патрик
Джозеф Бернс
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- Актриса
Морвет
Кларк
- ДЭАктёр
Джастин
Эдвардс
- КФАктёр
Козимо
Фуско
- ДХАктёр
Джаспер
Хьюз Коттер
- СКСценарист
Сьюзэн
Койн
- ЛССценарист
Лес
Стэндифорд
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- ВЖПродюсер
Вадим
Жан
- РМПродюсер
Роберт
Микельсон
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- БСОператор
Бен
Смитхард
- Композитор
Майкл
Дэнна