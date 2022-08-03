Необыкновенная история на Рождество (фильм, 2017) смотреть онлайн

Необыкновенная история на Рождество
8.82017, The Man Who Invented Christmas
Драма, Комедия99 мин12+
Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач — три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества и настоящие чудеса случаются!

Страна
Канада, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

