Необыкновенная история на Рождество (фильм, 2017) смотреть онлайн

Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач — три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества и настоящие чудеса случаются!

