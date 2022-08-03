Помнить (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

80-летний Зев Гуттман многие годы пытался забыть Освенцим, а теперь он благословлeн деменцией и доживает дни в специализированном учреждении. Жена недавно умерла, а друг Макс Розенбаум напоминает, что на похоронах Зев поклялся отомстить офицеру СС, убившему их семьи в концлагере. Оказывается, тому удалось сбежать и спокойно жить все эти годы под чужим именем. Но сам Макс прикован к инвалидному креслу, поэтому миссия возмездия возлагается на Зева: у него есть наличные, билеты на транспорт и письмо, в котором подробно и последовательно описаны необходимые шаги. Его цель - посетить четырeх подозреваемых по имени Руди Курландер.

