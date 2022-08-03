Помнить (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.92015, Remember
Триллер, Драма90 мин18+
О фильме
80-летний Зев Гуттман многие годы пытался забыть Освенцим, а теперь он благословлeн деменцией и доживает дни в специализированном учреждении. Жена недавно умерла, а друг Макс Розенбаум напоминает, что на похоронах Зев поклялся отомстить офицеру СС, убившему их семьи в концлагере. Оказывается, тому удалось сбежать и спокойно жить все эти годы под чужим именем. Но сам Макс прикован к инвалидному креслу, поэтому миссия возмездия возлагается на Зева: у него есть наличные, билеты на транспорт и письмо, в котором подробно и последовательно описаны необходимые шаги. Его цель - посетить четырeх подозреваемых по имени Руди Курландер.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АЭРежиссёр
Атом
Эгоян
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- Актёр
Юрген
Прохнов
- Актёр
Генри
Черни
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Бруно
Ганц
- ДСАктриса
Джейн
Спиделл
- СУАктриса
София
Уэллс
- ХЛАктёр
Хайнц
Ливен
- ПДАктёр
Питер
ДаКуна
- БОСценарист
Бенжамин
Огаст
- РЧПродюсер
Розали
Чилелли
- БКПродюсер
Брайан
Кокс
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- Композитор
Майкл
Дэнна