Помнить
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Помнить (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Remember
Триллер, Драма90 мин18+

О фильме

80-летний Зев Гуттман многие годы пытался забыть Освенцим, а теперь он благословлeн деменцией и доживает дни в специализированном учреждении. Жена недавно умерла, а друг Макс Розенбаум напоминает, что на похоронах Зев поклялся отомстить офицеру СС, убившему их семьи в концлагере. Оказывается, тому удалось сбежать и спокойно жить все эти годы под чужим именем. Но сам Макс прикован к инвалидному креслу, поэтому миссия возмездия возлагается на Зева: у него есть наличные, билеты на транспорт и письмо, в котором подробно и последовательно описаны необходимые шаги. Его цель - посетить четырeх подозреваемых по имени Руди Курландер.

Страна
ЮАР, Германия, Мексика, Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помнить»