Биография

Юрген Прохнов — немецкий киноактер. Родился в Берлине 10 июня 1941 года. Родители хотели, чтобы он посвятил свою жизнь банковскому делу, но Юргена с детства привлекало актерское мастерство. Поработав в массовке в театре Дюссельдорфа, он начал изучать актерское мастерство в Университете искусств Фолькванг в Эссене. В 1974 году Прохнов впервые появился на большом экране в триллере «Один из нас двоих». Его яркий образ привлек к себе внимание не только зрителей, но и режиссеров, благодаря чему ему начали поступать предложения о ролях в немецком кино. Настоящий прорыв в карьере Прохнова случился в 1981 году с выходом военной драмы «Подводная лодка», где он сыграл бравого капитана. Теперь уже им интересовался Голливуд. На 80-е годы пришлись самые известные роли Юргена — герцога Лето Атрейдеса в фильме «Дюна», злодея Максвелла Дента в «Полицейском из Беверли-Хиллз — 2», гангстера Чарли Дауда в «Урагане» и другие. Так за ним закрепился типаж сильного и умного антагониста. Юрген Прохнов и по сей день продолжает сниматься в кино. Также время от времени он занимается озвучкой: именно его голосом на немецком говорит герой Сильвестра Сталлоне в фильмах «Рокки», а также персонажи ряда известных компьютерных игр.