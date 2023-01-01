Биография

Майкл Мур – режиссер в жанре документального кино, писатель-сатирик, теле- и литературный журналист, гражданский активист, неустанный критик капитализма, родился 23 апреля 1954 года. Автор самого коммерчески успешного документального фильма в мире – «Фаренгейт 9/11». Отучился в университете городка Флинт штата Мичиган по месту жительства на журналиста, где и начал свою писательскую карьеру. Дал начало еженедельному изданию «Голос Флинта» в 1976 году, оставался на позиции главного редактора 10 лет. Бюджет на первый документальный фильм «Роджер и я» (1989), рассказывающий об экономической катастрофе в родном городе Мура, автор собрал своими силами, приглашая горожан на игру бинго у себя дома. С первого фильма виден яркий сатирический стиль Мура, и он продолжает работать в том же направлении, параллельно выпуская провокационные телешоу и музыкальные клипы, в том числе – клип BOOM с антивоенным посылом на песню System of a Down. Самые известные фильмы Майкла Мура – антибушевский хит «Фаренгейт 9/11» о самой громкой американской трагедии нулевых и «Здравозахоронение» (2007), изобличающий неуклюжую медицинскую систему Штатов. В 2019 году Мур выступил исполнительным продюсером «Планеты людей», который называют самым честным фильмом об экологии XXI века.