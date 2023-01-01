Биография

Джеральдин Джеймс – английская киноактриса, родилась в Мейденхенде, расположенном в долине реки Темзы, в 1950 году. Обладательница кубка Вольпи Венецианского фестиваля. Кавалер ордена Британской империи. Джеральдин появилась на свет в южном графстве Беркшир в семье врача. Училась в школе Ньюбери и в лондонском центре драмы. Выступала на сцене репертуарного театра, с большим успехом играла роли в классических постановках. Ее персонаж из спектакля «Венецианский купец» получил почетную премию «Драма Деск». Актриса была замужем за актером Джозефом Блэтчли. У Джеральдин – взрослая дочь Элли. Дебютной кинематографической ролью 26-летней Джеймс была Ширли Гласс в «Летучем отряде Скотланд-Ярда». За образ, созданный в телесериале «Манекен», актриса была впервые номинирована на премию Британской академии телевидения. Джеймс играла в фильмах «Ганди», «Повелитель теней», «Ангел из будущего», «Зверь», «Аббатство Даунтон». Фильм «45 лет», в котором Джеймс сыграла одну из ролей, получил высокую оценку на Берлинском кинофестивале в 2015 году. Роли Джеральдин в сериалах «Древний Рим: расцвет и падение империи», «Маленькая Британия», «Утопия», «Энн» и «Возвращение к жизни» принесли актрисе широкую известность и популярность.