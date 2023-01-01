Биография

Раде Шербеджия — актер, режиссер, поэт. Многократно премирован за актерское искусство. Родился в 1946 году. Учился в университете Загреба. Окончив курс в 1969 году, поступил в театр. Первая значительная роль Шербеджия — Гамлет в театральной постановке 1974 года. Получил приглашение на телевидение, стал сниматься в кино. В 80-е годы работал профессором театрального вуза в городе Нови-Сад. В 90-е приступил к сотрудничеству с западными продюсерами. Работал в Лондоне и Голливуде. В 2000 году основал собственный театр, в котором ставит спектакли и исполняет роли. Издал несколько поэтических сборников. Фильмография актера весьма обширна. Им сыграно множество персонажей в югославских картинах. Одну из главных ролей играет Шербеджия в фильме 1998 года «В открытом море» (Италия). Вместе с Джиной Гершон он работает в мелодраме «По ту сторону прошлого». Актер появляется в мистической драме «С широко закрытыми глазами», а после — в нескольких лентах франшизы «Миссия невыполнима». В криминальной драме 2003 года «Зыбучие пески» у него главная роль. Играет актер и в «Гарри Поттере», и в «Аббатстве Даунтаун».