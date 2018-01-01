Wink
Отцы и дочери
Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы и дочери»

Режиссёры

Габриэле Муччино

Gabriele Muccino
Режиссёр

Актёры

Рассел Кроу

Russell Crowe
АктёрJake Davis
Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаKatie Davis
Аарон Пол

Aaron Paul
АктёрCameron
Дайан Крюгер

Diane Kruger
АктрисаElizabeth
Куавенжане Уоллис

Quvenzhané Wallis
АктрисаLucy
Брюс Гринвуд

Bruce Greenwood
АктёрWilliam
Джанет Мактир

Janet McTeer
АктрисаCarolyn
Кайли Роджерс

Kylie Rogers
АктрисаYoung Katie
Джейн Фонда

Jane Fonda
АктрисаTeddy Stanton
Октавия Спенсер

Octavia Spencer
АктрисаDr. Corman

Продюсеры

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер
Шеррил Кларк

Sherryl Clark
Продюсер
Рассел Кроу

Russell Crowe
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Давид Бродский

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Грегори А. Веймерскирч

Gregory A. Weimerskirch
Художник
Айзис Массенден

Isis Mussenden
Художница

Операторы

Шейн Хёрлбат

Shane Hurlbut
Оператор