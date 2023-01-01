Биография

Габриэле Муччино – режиссер и сценарист, появился на свет в 1967 году 20 мая. Родина Габриэле – Италия, будущий известный режиссер родился в Риме. Здесь же он посвящает себя изучению итальянской литературы, посещая университет «Сапиенца». Но позже Муччино бросает это учебное заведение, увлекается кинематографом, начинает посещать курсы сценаристов и осваивает профессию режиссера в Римском экспериментальном институте кинематографии. В конце 80-х годов несколько режиссеров снимали телевизионный фильм «Запрещенные танцы», в котором предложили Габриэле Муччино роль – это был его дебют. В 1996 году Габриэле доверили режиссерское кресло на съемках кинофильма «Нетерпимость». Начиная с 2003 года, Муччино начинает работать очень активно, становится успешным режиссером и популярным сценаристом. Фильмы Габриэле Муччино «Семь жизней», «Помни обо мне», «В погоне за счастьем», «Мужчина нарасхват» и другие картины, в которых он был режиссером и сценаристом, стали невероятно популярными среди зрителей и получили отличные отзывы кинокритиков. У знаменитого режиссера есть три ребенка (две дочки и сын), он женат на своей возлюбленной Анжелике Руссо.