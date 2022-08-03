Лучшие годы (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Итальянская драма от создателей «Идеальных незнакомцев» и «Погони за счастьем» о дружбе четырех друзей длиною в жизнь.
Трое подростков — Джулио, Риккардо и Паоло учатся, исследуют мир, ходят на митинги и мечтают о любви и сексе. Однажды к их компании присоединяется роковая красотка по имени Джемма и сразу же становится полноправным членом команды. Однако смерть матери заставляет девушку переехать в другой город и кардинально изменить жизнь. С годами друзья взрослеют и начинают искать свое призвание: Джулио становится известным адвокатом, Паоло увлекается литературой и подрабатывает преподавателем, а романтичный Риккардо колеблется между журналистикой и кинематографом. Вскоре Джемма возвращается в родной город и вступает в отношения с Джулио.
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Рейтинг
- Режиссёр
Габриэле
Муччино
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- МРАктриса
Микаэла
Рамаццотти
- КРАктёр
Ким
Росси Стюарт
- КСАктёр
Клаудио
Сантамария
- НРАктриса
Николетта
Романофф
- ЭМАктриса
Эмма
Марроне
- АНАктриса
Альма
Ноче
- ФЧАктёр
Франческо
Чентораме
- АПАктёр
Андреа
Питторино
- МДАктёр
Маттео
Де Буоно
- Сценарист
Габриэле
Муччино
- РЛПродюсер
Раффаэлла
Леоне
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- КДМонтажёр
Клаудио
Ди Мауро
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани