Лучшие годы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Итальянская драма от создателей «Идеальных незнакомцев» и «Погони за счастьем» о дружбе четырех друзей длиною в жизнь.



Трое подростков — Джулио, Риккардо и Паоло учатся, исследуют мир, ходят на митинги и мечтают о любви и сексе. Однажды к их компании присоединяется роковая красотка по имени Джемма и сразу же становится полноправным членом команды. Однако смерть матери заставляет девушку переехать в другой город и кардинально изменить жизнь. С годами друзья взрослеют и начинают искать свое призвание: Джулио становится известным адвокатом, Паоло увлекается литературой и подрабатывает преподавателем, а романтичный Риккардо колеблется между журналистикой и кинематографом. Вскоре Джемма возвращается в родной город и вступает в отношения с Джулио.



Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, способна ли настоящая дружба выдержать испытания временем — фильм «Лучшие годы» 2020, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на нашем видеосервисе!

