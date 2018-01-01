Wink
Фильмы
Лучшие годы
Актёры и съёмочная группа фильма «Лучшие годы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лучшие годы»

Режиссёры

Габриэле Муччино

Gabriele Muccino
Режиссёр

Актёры

Пьерфранческо Фавино

Pierfrancesco Favino
АктёрGiulio Ristuccia
Микаэла Рамаццотти

Micaela Ramazzotti
АктрисаGemma
Ким Росси Стюарт

Kim Rossi Stuart
АктёрPaolo Incoronato
Клаудио Сантамария

Claudio Santamaria
АктёрRiccardo Morozzi
Николетта Романофф

Nicoletta Romanoff
АктрисаMargherita Angelucci
Эмма Марроне

Emma Marrone
АктрисаAnna
Альма Ноче

Alma Noce
АктрисаGemma adolescente
Франческо Чентораме

Francesco Centorame
АктёрGiulio Ristuccia adolescente
Андреа Питторино

Andrea Pittorino
АктёрPaolo Incoronato adolescente
Маттео Де Буоно

Matteo De Buono
АктёрRiccardo Morozzi adolescente

Сценаристы

Габриэле Муччино

Gabriele Muccino
Сценарист

Продюсеры

Раффаэлла Леоне

Raffaella Leone
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Климович

Актриса дубляжа

Монтажёры

Клаудио Ди Мауро

Claudio Di Mauro
Монтажёр

Композиторы

Никола Пьовани

Nicola Piovani
Композитор