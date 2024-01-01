Хочу сейчас (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая американка знакомится с группой итальянских парней, которые втягивают ее в мир преступлений и насилия. Мелодраматический триллер «Хочу сейчас» — фильм от режиссера «В погоне за счастьем», вдохновленный экспериментальной немецкой драмой «Виктория».



Софи — девушка с непростым прошлым. Вместе с сестрой Рэйчел она поехала в отпуск в Италию, но не горит желанием посещать местные достопримечательности. В последний день перед возвращением в США они отправляются в Палермо, и Софи упрашивает сестру пойти на пляж. Там она знакомится с Джулио и его друзьями. Между Софи и Джулио пробегает искра, и девушка соглашается встретиться с ним позже — втайне от сестры. Однако легкая интрижка превратится в самую опасную ночь в жизни Софи.



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