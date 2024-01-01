Хочу сейчас (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Молодая американка знакомится с группой итальянских парней, которые втягивают ее в мир преступлений и насилия. Мелодраматический триллер «Хочу сейчас» — фильм от режиссера «В погоне за счастьем», вдохновленный экспериментальной немецкой драмой «Виктория».
Софи — девушка с непростым прошлым. Вместе с сестрой Рэйчел она поехала в отпуск в Италию, но не горит желанием посещать местные достопримечательности. В последний день перед возвращением в США они отправляются в Палермо, и Софи упрашивает сестру пойти на пляж. Там она знакомится с Джулио и его друзьями. Между Софи и Джулио пробегает искра, и девушка соглашается встретиться с ним позже — втайне от сестры. Однако легкая интрижка превратится в самую опасную ночь в жизни Софи.
Что ей придется пережить, расскажет триллер «Хочу сейчас» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Хочу сейчас смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Габриэле
Муччино
- ЕКАктриса
Елена
Кампурис
- СНАктёр
Сол
Нанни
- ЛРАктёр
Лоренцо
Рикельми
- ЯТАктёр
Ян
Туаль
- ЭИАктёр
Энрико
Инсерра
- ФГАктёр
Франческо
Гарилли
- МСАктёр
Митч
Салм
- ГААктриса
Грэйс
Амброуз
- СРАктриса
Сиама
Рэйнер
- ТФАктёр
Тейлор
Фрэй
- Сценарист
Габриэле
Муччино
- АЛПродюсер
Андреа
Леоне
- РЛПродюсер
Раффаэлла
Леоне
- ПСПродюсер
Паоло
Скьярретта
- МСХудожник
Массимилиано
Стуриале
- КДМонтажёр
Клаудио
Ди Мауро