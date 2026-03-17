На обочине жизни (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Когда у Аманды, живущей в автомобиле, эвакуируют ее старенькую «Тойоту», ей приходится вступить в борьбу за собственное достоинство. Драмеди «На обочине жизни» — фильм с Роуз Бирн, Октавией Спенсер и Деми Ловато, вдохновленный реальными событиями.
Аманда Огл переживает непростое время. Она борется с зависимостью, пытается найти работу и пытается поддерживать связь с дочерью-подростком Эйвери, родительских прав на которую она лишилась. У Аманды нет крыши над головой, и она буквально живет в своей «Тойоте» 1991 года. Когда она наконец находит работу, на которой важно наличие автомобиля, Аманда вдруг обнаруживает, что ее машину украли. Позже она всплывает на штрафной стоянке, но у Аманды нет денег, чтобы ее вернуть, а еще ей теперь негде жить. На помощь приходит молодой адвокат Кевин и управляющая приюта для бездомных Барб.
Добьется ли Аманда справедливости, вы узнаете из фильма «На обочине жизни», который доступен на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СЛРежиссёр
Стефани
Лэйн
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Октавия
Спенсер
- АДАктриса
Ариана
Дебоуз
- СРАктёр
Саймон
Рекс
- КБАктёр
Корбин
Бернсен
- ДСАктёр
Доминик
Сесса
- ЭФАктриса
Элси
Фишер
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- РМАктриса
Рома
Маффиа
- Актриса
Деми
Ловато
- БУАктёр
Билл
Уинклер
- ЛДАктриса
Лиа
ДеЛария
- ДЛАктёр
Джозеф
Лайл Тейлор
- КЛАктриса
Кэти
Ли Хилл
- ТДАктёр
Том
Джонсон
- КХАктриса
Кэрол
Хикки
- БЛАктриса
Блэр
Левин
- ФШАктёр
Фелдер
Шарбоннэ
- ДПАктёр
Джош
Песин
- ЧБАктёр
Чад
Буррис
- Продюсер
Роуз
Бирн
- ДФПродюсер
Дэниэль
Фурд
- НКПродюсер
Нэйтан
Клингер
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр
- ЭХКомпозитор
Эсте
Хаим