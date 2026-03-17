На обочине жизни
Wink
Фильмы
На обочине жизни
7.82025, Tow
Драма105 мин18+

На обочине жизни (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Когда у Аманды, живущей в автомобиле, эвакуируют ее старенькую «Тойоту», ей приходится вступить в борьбу за собственное достоинство. Драмеди «На обочине жизни» — фильм с Роуз Бирн, Октавией Спенсер и Деми Ловато, вдохновленный реальными событиями.

Аманда Огл переживает непростое время. Она борется с зависимостью, пытается найти работу и пытается поддерживать связь с дочерью-подростком Эйвери, родительских прав на которую она лишилась. У Аманды нет крыши над головой, и она буквально живет в своей «Тойоте» 1991 года. Когда она наконец находит работу, на которой важно наличие автомобиля, Аманда вдруг обнаруживает, что ее машину украли. Позже она всплывает на штрафной стоянке, но у Аманды нет денег, чтобы ее вернуть, а еще ей теперь негде жить. На помощь приходит молодой адвокат Кевин и управляющая приюта для бездомных Барб.

Добьется ли Аманда справедливости, вы узнаете из фильма «На обочине жизни», который доступен на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На обочине жизни»