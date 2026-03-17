Когда у Аманды, живущей в автомобиле, эвакуируют ее старенькую «Тойоту», ей приходится вступить в борьбу за собственное достоинство. Драмеди «На обочине жизни» — фильм с Роуз Бирн, Октавией Спенсер и Деми Ловато, вдохновленный реальными событиями.



Аманда Огл переживает непростое время. Она борется с зависимостью, пытается найти работу и пытается поддерживать связь с дочерью-подростком Эйвери, родительских прав на которую она лишилась. У Аманды нет крыши над головой, и она буквально живет в своей «Тойоте» 1991 года. Когда она наконец находит работу, на которой важно наличие автомобиля, Аманда вдруг обнаруживает, что ее машину украли. Позже она всплывает на штрафной стоянке, но у Аманды нет денег, чтобы ее вернуть, а еще ей теперь негде жить. На помощь приходит молодой адвокат Кевин и управляющая приюта для бездомных Барб.



Добьется ли Аманда справедливости, вы узнаете из фильма «На обочине жизни», который доступен на видеосервисе Wink.

