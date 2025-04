Биография

Деми Ловато — американская актриса, певица, композитор, режиссер и продюсер. За свою карьеру завоевала множество наград, включая Billboard Women in Music, MTV Video Music Awards и несколько People’s Choice Awards. В 2023 году Ловато была номинирована на премию канала MTV за «Лучшую песню» в фильме «Крик-6». Родилась в Альбукерке 20 августа 1992 года. Уже в семь лет Деми начала играть на фортепиано, а позже освоила гитару и барабаны. Ее увлечения музыкой и актерским мастерством проявились в юном возрасте, поэтому она стала посещать актерские курсы. Среднюю школу окончила экстерном, чтобы полностью посвятить себя творческой карьере. Музыкальная карьера Деми Ловато началась с выступления на концертах Jonas Brothers, где ее заметили продюсеры. Дебютный альбом Don't Forget, вышедший в 2008 году, получил высокие оценки критиков. Следующие альбомы принесли ей международную известность: Tell Me You Love Me, Confident, Revamped. Кинематографическая биография Деми Ловато началась с участия в детском сериале «Барни и друзья». Прорывом стала роль в сериале «Побег» в 2006 году, после чего ее карьера тесно переплелась с компанией Disney. Она сыграла главные роли в фильмах «Camp Rock: Музыкальные каникулы» и «Программа защиты принцесс». В этих проектах Деми не только проявила актерский талант, но и исполнила песни для саундтреков. Композиции, которые она спела, стали популярными и заняли высокие места в музыкальных чартах. В 2023 году Деми Ловато объявила о режиссерском проекте «Ребенок-звезда» об артистах, ставших знаменитыми в детстве.