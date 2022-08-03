Распрекрасный принц (фильм, 2018) смотреть онлайн

История фильма повествует о принце по имени Филипп Распрекрасный. Будучи проклятым в самом детстве, он никак не может найти единственную и любимую спутницу на всю жизнь. Перепробовав все возможные варианты, Филипп в отчаянии предлагает всем буквально налево и направо свою любовь. Оставляя за собой длинный след влюбленных в себя девушек, он так и не может полюбить сам. Раздраженный отец Филиппа, Король Распрекрасный, ставит ему ультиматум: либо он находит свою женщину, либо при наступлении 21-летнего возраста лишается наследства на трон.



Фильм рассказывает о ранее не описанных событиях из рассказов о Белоснежке, Спящей красавице и Золушке, которые тем или иным образом были связаны с принцем Филиппом Распрекрасным.

