Распрекрасный принц (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.72018, Charming
Мультфильм, Семейный81 мин6+
О фильме
История фильма повествует о принце по имени Филипп Распрекрасный. Будучи проклятым в самом детстве, он никак не может найти единственную и любимую спутницу на всю жизнь. Перепробовав все возможные варианты, Филипп в отчаянии предлагает всем буквально налево и направо свою любовь. Оставляя за собой длинный след влюбленных в себя девушек, он так и не может полюбить сам. Раздраженный отец Филиппа, Король Распрекрасный, ставит ему ультиматум: либо он находит свою женщину, либо при наступлении 21-летнего возраста лишается наследства на трон.
Фильм рассказывает о ранее не описанных событиях из рассказов о Белоснежке, Спящей красавице и Золушке, которые тем или иным образом были связаны с принцем Филиппом Распрекрасным.
СтранаКанада, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актриса
Деми
Ловато
- Актёр
Уилмер
Вальдеррама
- Актриса
Сиа
- Актриса
Ниа
Вардалос
- Актриса
Эшли
Тисдейл
- АЛАктриса
Аврил
Лавин
- ГТАктриса
Глория
Тан
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- КХАктёр
Крис
Харрисон
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ББПродюсер
Брент
Баумм
- СКПродюсер
Саймон
Кроу
- ИБПродюсер
Имонн
Батлер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- РНМонтажёр
Роб
Нил
- ТХКомпозитор
Том
Хоу