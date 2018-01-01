Wink
Детям
Распрекрасный принц
Актёры и съёмочная группа фильма «Распрекрасный принц»

Актёры и съёмочная группа фильма «Распрекрасный принц»

Актёры

Деми Ловато

Деми Ловато

Demi Lovato
АктрисаLenore / Lenny
Уилмер Вальдеррама

Уилмер Вальдеррама

Wilmer Valderrama
АктёрPrince Philippe Charming
Сиа

Сиа

Sia
АктрисаHalf-Oracle
Ниа Вардалос

Ниа Вардалос

Nia Vardalos
АктрисаNemeny Neverwish
Эшли Тисдейл

Эшли Тисдейл

Ashley Tisdale
АктрисаCinderella
Аврил Лавин

Аврил Лавин

Avril Lavigne
АктрисаSnow White
Глория Тан

Глория Тан

Gloria Tang
АктрисаSleeping Beauty
Джон Клиз

Джон Клиз

John Cleese
АктёрFairy Godmother / Executioner
Крис Харрисон

Крис Харрисон

Chris Harrison
АктёрPainter
Ди Брэдли Бейкер

Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрIlly / The Beast / Main Man

Продюсеры

Джон Х. Уильямс

Джон Х. Уильямс

John H. Williams
Продюсер
Брент Баумм

Брент Баумм

Brent Baum
Продюсер
Саймон Кроу

Саймон Кроу

Simon Crowe
Продюсер
Имонн Батлер

Имонн Батлер

Eamonn Butler
Продюсер

Актёры дубляжа

Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Евгения Ваган

Евгения Ваган

Актриса дубляжа

Монтажёры

Роб Нил

Роб Нил

Rob Neal
Монтажёр

Композиторы

Том Хоу

Том Хоу

Tom Howe
Композитор