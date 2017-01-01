Фильм Хижина (2017)

Скорбящий отец ищет ответы на вечные вопросы. Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон и Октавия Спенсер в философской драме от продюсера «Жизни Пи» и «Невидимой стороны» по мотивам мирового бестселлера Уильяма Пола Янга.



Счастливый семьянин Мак Филлипс отправляется на природу вместе с женой и тремя детьми, чтобы несколько дней пожить в горах. Вскоре после прибытия на место младшая дочь Мисси бесследно исчезает, а в лесу находят заброшенную хижину. Разбросанная окровавленная одежда девочки и следы борьбы — это все, что удалось найти полиции и волонтерам. Спустя четыре года после трагедии обезумевший от горя Мак находит в почтовом ящике письмо с приглашением явиться туда, где была найдена одежда его маленькой дочери. Сможет ли эта встреча помочь отцу пережить горе?



