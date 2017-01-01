Фильм Хижина (2017)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Скорбящий отец ищет ответы на вечные вопросы. Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон и Октавия Спенсер в философской драме от продюсера «Жизни Пи» и «Невидимой стороны» по мотивам мирового бестселлера Уильяма Пола Янга.
Счастливый семьянин Мак Филлипс отправляется на природу вместе с женой и тремя детьми, чтобы несколько дней пожить в горах. Вскоре после прибытия на место младшая дочь Мисси бесследно исчезает, а в лесу находят заброшенную хижину. Разбросанная окровавленная одежда девочки и следы борьбы — это все, что удалось найти полиции и волонтерам. Спустя четыре года после трагедии обезумевший от горя Мак находит в почтовом ящике письмо с приглашением явиться туда, где была найдена одежда его маленькой дочери. Сможет ли эта встреча помочь отцу пережить горе?
Приглашаем погрузиться в глубокий мир фэнтези-притчи, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы — смотреть фильм «Хижина» в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стюарт
Хэзелдайн
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актёр
Тим
Макгроу
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актриса
Меган
Чарпентье
- ГМАктёр
Гейдж
Манро
- АИАктриса
Амели
Ив
- АААктёр
Авраам
Авив Алуш
- САктриса
Сумирэ
- Актриса
Алиси
Брага
- ДФСценарист
Джон
Фуско
- ДДСценарист
Дестин
Дэниел Креттон
- Продюсер
Джил
Неттер
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман