Биография

Акива Голдсман – американский продюсер, режиссер, сценарист и актер. Родной город – Нью-Йорк. День рождения: 7 июля 1962 г. Знаменитый продюсер Акива Голдсман прочно вошел в историю американского кино, благодаря тому, что стал исполнительным продюсером 1-го и консультационным продюсером во 2-ом сезоне сверхпопулярного во всем мире сериала «Звездный путь» (Стар Трек). Он написал оригинальные сценарии к фильмам: «Бэтмен навсегда» (1995 г.), «Бэтмен и Робин» 91997 г.), «Игры разума» (2001 г.), «Я робот» (2004 г.), «Код Да Винчи» (2006 г.), «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017 г.). За сценарий к картине «Игры разума» в 2002 г. ему присуждены награды – «Оскар» и «Золотой глобус». Удивительно, но эпизодические появления в кадре известного продюсера буквально на считанные минуты остались в памяти зрителей. Так он снялся в фантастическом боевике «Хэнкок» (2008 г.), в самом первом фильме эпопеи «Звездный путь» (2007 г.), а также в картине 2013 г. «Стартрек: Возмездие», снятой Джей Джей Абрамсом. Сериалы и фильмы Акивы Голдсмана, в которых он выступил режиссером: фантастический триллер «Грань» (2008-2013 г.), фантастическая драма «Короли» (2009 г.), сериал «Титаны» (2018 г.).