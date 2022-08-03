Мой создатель
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Мой создатель

Мой создатель (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Archive
Фантастика, Драма104 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

2046 год. Технологии достигли невероятных высот, а искусственный интеллект уже почти ничем не уступает человеческому. Молодой учeный по имени Джордж работает с ИИ, чтобы получить возможность сохранять разум сильных мира сего. Но на самом деле он преследует свои, вполне человеческие, цели.

Страна
Великобритания, США, Венгрия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой создатель»