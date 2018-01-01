Wink
Фильмы
Мой создатель
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой создатель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой создатель»

Режиссёры

Гэвин Ротери

Гэвин Ротери

Gavin Rothery
Режиссёр

Актёры

Тео Джеймс

Тео Джеймс

Theo James
АктёрGeorge Almore
Стэйси Мартин

Стэйси Мартин

Stacy Martin
АктрисаJules Almore / J3 / J2
Рона Митра

Рона Митра

Rhona Mitra
АктрисаSimone
Питер Фердинандо

Питер Фердинандо

Peter Ferdinando
АктёрTagg
Лия Уильямс

Лия Уильямс

Lia Williams
АктрисаHouse
Тоби Джонс

Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрVincent Sinclair
Ричард Гловер

Ричард Гловер

Richard Glover
АктёрMelvin
Ханс Петерсон

Ханс Петерсон

Hans Peterson
АктёрElson
Хадиша Советова

Хадиша Советова

Hadisha Sovetova
АктрисаWaitress
Имре Чок

Имре Чок

Imre Csók
АктёрAndroid

Сценаристы

Гэвин Ротери

Гэвин Ротери

Gavin Rothery
Сценарист

Продюсеры

Тео Джеймс

Тео Джеймс

Theo James
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Антон Морозов

Антон Морозов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Адам Бискупски

Адам Бискупски

Adam Biskupski
Монтажёр