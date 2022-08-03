8.32018, Backstabbing for Beginners
Триллер, Мелодрама103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Двойная игра (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Майкл получает, как ему кажется, работу мечты. Теперь он — координатор в гуманитарной программе ООН, и ему предстоит миссия в Ирак. На новом месте наставник Паша вводит Майкла в курс дел, и вера молодого идеалиста в справедливый мир стремительно рассеивается. Он догадывается о заговоре на самом высоком уровне и оказывается перед моральной дилеммой.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПФРежиссёр
Пер
Флю
- Актёр
Тео
Джеймс
- Актёр
Бен
Кингсли
- ББАктриса
Бельчим
Билгин
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- ПРАктёр
Пешанг
Рад
- ДЛАктриса
Даниэла
Лавендер
- РУАктриса
Рэйчел
Уилсон
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ЭДАктёр
Эйдан
Дивайн
- ПФСценарист
Пер
Флю
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- МССценарист
Майкл
Суссан
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- МГМонтажёр
Мортен
Гис
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- БСОператор
Брендан
Стиси