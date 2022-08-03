Двойная игра (фильм, 2018) смотреть онлайн

Двойная игра
8.32018, Backstabbing for Beginners
Триллер, Мелодрама103 мин18+
Майкл получает, как ему кажется, работу мечты. Теперь он — координатор в гуманитарной программе ООН, и ему предстоит миссия в Ирак. На новом месте наставник Паша вводит Майкла в курс дел, и вера молодого идеалиста в справедливый мир стремительно рассеивается. Он догадывается о заговоре на самом высоком уровне и оказывается перед моральной дилеммой.

Страна
Канада, США, Дания
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

