Двойная игра (фильм, 2018) смотреть онлайн

Майкл получает, как ему кажется, работу мечты. Теперь он — координатор в гуманитарной программе ООН, и ему предстоит миссия в Ирак. На новом месте наставник Паша вводит Майкла в курс дел, и вера молодого идеалиста в справедливый мир стремительно рассеивается. Он догадывается о заговоре на самом высоком уровне и оказывается перед моральной дилеммой.

