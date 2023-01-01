Жена путешественника во времени
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Сериалы
Жена путешественника во времени
8.92022, The Time Traveler's Wife 1 сезон
Фантастика, Фэнтези18+
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Жена путешественника во времени (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Многосерийная адаптация одного из главных книжных хитов нулевых. Генри страдает редкой болезнью, из-за которой постоянно перемещается по разным годам и эпохам. Его верная супруга Клэр каждый раз ждет возвращения любимого домой, однако такие необычные разлуки не всегда даются паре легко. За сценарий всех эпизодов отвечает Стивен Моффат («Доктор Кто»), а за режиссуру — Дэвид Наттер («Игра престолов»). Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жена путешественника во времени»

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