Жена путешественника во времени. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Жена путешественника во времени
1-й сезон
6-я серия
8.92022, The Time Traveler's Wife
Фантастика, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Жена путешественника во времени (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Многосерийная адаптация одного из главных книжных хитов нулевых. Генри страдает редкой болезнью, из-за которой постоянно перемещается по разным годам и эпохам. Его верная супруга Клэр каждый раз ждет возвращения любимого домой, однако такие необычные разлуки не всегда даются паре легко. За сценарий всех эпизодов отвечает Стивен Моффат («Доктор Кто»), а за режиссуру — Дэвид Наттер («Игра престолов»).

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жена путешественника во времени»