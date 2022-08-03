Многосерийная адаптация одного из главных книжных хитов нулевых. Генри страдает редкой болезнью, из-за которой постоянно перемещается по разным годам и эпохам. Его верная супруга Клэр каждый раз ждет возвращения любимого домой, однако такие необычные разлуки не всегда даются паре легко. За сценарий всех эпизодов отвечает Стивен Моффат («Доктор Кто»), а за режиссуру — Дэвид Наттер («Игра престолов»).

