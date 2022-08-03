8.92022, The Time Traveler's Wife
Фантастика, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Жена путешественника во времени (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Жена путешественника во времени
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Жена путешественника во времени
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Жена путешественника во времени
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Жена путешественника во времени
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Жена путешественника во времени
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Жена путешественника во времени
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Многосерийная адаптация одного из главных книжных хитов нулевых. Генри страдает редкой болезнью, из-за которой постоянно перемещается по разным годам и эпохам. Его верная супруга Клэр каждый раз ждет возвращения любимого домой, однако такие необычные разлуки не всегда даются паре легко. За сценарий всех эпизодов отвечает Стивен Моффат («Доктор Кто»), а за режиссуру — Дэвид Наттер («Игра престолов»).
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- Актриса
Роуз
Лесли
- Актёр
Тео
Джеймс
- ЭМАктриса
Эверли
Макдонелл
- НЛАктриса
Наташа
Лопес Крус
- ДРАктриса
Джейми
Рэй Ньюман
- МПАктёр
Майкл
Парк
- КШАктриса
Кэйтлин
Шори
- ДБАктёр
Десмин
Боргес
- МДАктриса
Марсия
ДеБонис
- Сценарист
Стивен
Моффат
- ОНСценарист
Одри
Ниффенеггер
- БМПродюсер
Брайан
Минчин
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- СВМонтажёр
Сьюзэн
Вэйл
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- БНКомпозитор
Блейк
Нили