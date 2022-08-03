Слушание (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Confirmation
Драма, Биография104 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Политический скандал 1991 года, когда на слушании по назначению Кларенса Томаса в Верховный суд США, бывшая коллега Анита Хилл обвинила судью в сексуальном домогательстве. Смотрите фильм «Слушание» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РФРежиссёр
Рик
Фамуйива
- Актриса
Керри
Вашингтон
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- Актёр
Билл
Ирвин
- Актриса
Зои
Листер Джонс
- Актриса
Грейс
Гаммер
- Актёр
Трит
Уильямс
- Актёр
Дилан
Бейкер
- СГСценарист
Сюзанна
Грант
- СГПродюсер
Сюзанна
Грант
- Продюсер
Майкл
Лондон
- Продюсер
Керри
Вашингтон
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- РМОператор
Рэйчел
Моррисон
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс