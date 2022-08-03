Политический скандал 1991 года, когда на слушании по назначению Кларенса Томаса в Верховный суд США, бывшая коллега Анита Хилл обвинила судью в сексуальном домогательстве. Смотрите фильм «Слушание» в подписке Amediateka на Wink.

