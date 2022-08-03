Слушание
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Слушание

Слушание (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Confirmation
Драма, Биография104 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Политический скандал 1991 года, когда на слушании по назначению Кларенса Томаса в Верховный суд США, бывшая коллега Анита Хилл обвинила судью в сексуальном домогательстве. Смотрите фильм «Слушание» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb